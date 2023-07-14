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Українські банки отримали рекордні прибутки за останні п’ять років

Этот материал также доступен на русском
14.07.2023, 16:32
Українські банки отримали рекордні прибутки за останні п’ять років - Фото
Приватбанк (Фото: depositphotos.com)

Протягом січня-травня 2023 року українські банки заробили 53,59 млрд грн, що у 2,2 раза більше показника відповідного періоду 2021 року, повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

"Такий результат є як мінімум найкращим за останні п’ять років, а як максимум — за всю історію незалежності України", – йдеться у повідомленні.

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Прибуток у 53,66 млрд грн отримали 59 з 65 працюючих банків, тобто 91% установ. Шість банків (9%) отримали збитки у розмірі 73,19 млн грн. Усі банки зі збитками є фінустановами з приватним капіталом.

Більша частина загального прибутку, а саме 59%, належить державним банкам. Загалом за п’ять місяців поточного року вони заробили 31,43 млрд грн. Левову частку цих коштів (81%) отримав державний ПриватБанк – 25,48 млрд грн, або 47,5% від загальної суми "заробітків" усіх українських банків.

Також з позитивним балансом закінчили перші п’ять місяців поточного року й усі 15 банків, які мають іноземний капітал. Загалом вони заробили 15,01 млрд грн – 28% від загального прибутку банків України.

Такі показники у 1,7 раза перевищують результати аналогічного періоду 2021 року, коли банки з іноземним капіталом отримали вигоду на суму 8,73 млрд грн.

Найбільше в цій банківській групі за п’ять місяців отримали Райффайзен – 3,26 млрд грн, Укрсиббанк (2,89 млрд грн) та ОТП банк (2,57 млрд грн). Разом ці три банки отримали 58% усього прибутку банків з іноземним капіталом.

Група банків з приватним капіталом, яка налічує 46 установ, за п’ять місяців поточного року також була "у плюсі" – заробила 7,15 млрд грн, або 13% від загального прибутку всіх українських банків. Заробіток за відповідний період 2021 року було збільшено в 1,5 раза.

Лідерами стали ПУМБ – 2,99 млрд грн (42% загального доробку), Універсал банк (Монобанк) – 1,31 млрд грн і банк Південний – 0,55 млрд грн. Вони отримали 68% усього прибутку цієї банківської групи. 

Наталія Софієнко
ПриватБанкприбуток банківукраїнські банки
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