Украинские банки получили указание собрать информацию обо всех клиентах, связанных с РФ

Национальный банк приказал коммерческим банкам выявить и задокументировать информацию обо всех клиентах, имеющих связь с Россией. Об этом сообщила пресс-служба НБУ в пятницу, 17 марта.

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Это касается 15 категорий банковских клиентов, в том числе всех граждан России (кроме воевавших на стороне Украины и имеющих статус участника боевых действий) и российских компаний.

Также приказ НБУ касается акционеров компаний из России или других компаний, если в их структуре есть российский капитал; компаний с руководителями-россиянами; компаний, поддерживающих деловые отношения с Россией; компаний, имеющих дочерние структуры в России; владельцев российских ценных бумаг (не считая акций); получателей денег из России и т.д.

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Национальный банк имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о выявленных банком связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.

"Сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности по отношению к клиентам банков, имеющих связи с государством-агрессором, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке", – пояснил регулятор.

В феврале 2023 года Украина ввела на 50 лет санкции против всех банков и финансовых учреждений России

Андрій Водяний

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