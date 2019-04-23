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ГБР проводит обыски в НАБУ
23.04.2019, 15:41

Украинские банки продолжают наращивать прибыль

Украинские банки продолжают наращивать прибыль

За три первых месяца года украинские банки получили 13,2 млрд грн чистой прибыли

В первом квартале 2019 года платежеспособные банки получили 13,2 млрд грн чистой прибыли. За аналогичный период прошлого года банковская система получила чистую прибыль в размере 8,7 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По данным НБУ, доходы банков за январь-март выросли на 29% до 58 млрд грн, тогда как расходы на 23% до 44,8 млрд грн.

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В Нацбанке назвали три фактора роста банковской прибыли: рост чистых процентных доходов банков на 18% до 19,5 млрд грн; рост чистых комиссионных доходов банков на 18% до 9,9 млрд грн; положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи на 3,8 млрд грн.

Регулятор ожидает, что в 2019 году доходность сектора останется высокой.

В НБУ, напоминают, что в 2018 прибыль банковской системы достигла исторического максимума – 21,7 млрд грн.

Ранее сообщалось, что в январе-феврале 2019 года платежеспособные банки получили 8,7 млрд грн чистой прибыли (3,99 млрд грн - за январь-февраль 2018-го).

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Теги: НБУ, банковская система, прибыль банков
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