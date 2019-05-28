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28.05.2019, 08:33

Украинские банки резко нарастили прибыль

Украинские банки резко нарастили прибыль

По данным НБУ, доходы украинских банков выросли на треть

В январе-апреле 2019 года платежеспособные банки получили 18,1 млрд грн чистой прибыли, что в 1,7 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года (10,7 млрд грн). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, доходы банков за четыре месяца текущего года выросла на 29% - до 77 млрд грн, тогда как расходы – на 20%, до 59 млрд грн.

В Нацбанке назвали три фактора роста банковской прибыли:

  • рост чистых процентных доходов банков на 18% до 26 млрд грн;
  • рост чистых комиссионных доходов банков на 20% до 13,7 млрд грн;
  • положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи на 3,9 млрд грн.

По прогнозам НБУ, в 2019 году доходность сектора останется высокой.

Ранее сообщалось, что только 8 из 77 украинских банков закончили первый квартал 2019 года с убытком.

В прошлом году банки заработали 21,7 млрд грн прибыли - это лучший результат сектора в истории. Банковская система Украины стала прибыльной впервые с 2013-го.

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Теги: украинские банки
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