Украинские банки увеличили чистую прибыль в полтора раза за январь-февраль

Платежеспособные банки получили 9,9 млрд грн чистой прибыли за январь-февраль 2022 года, что на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года (6,5 млрд грн). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По итогам января чистая прибыль банков составляла 7,15 млрд. За февраль – выросла на 1,8 млрд грн.

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Доходы банков выросли на 41% по сравнению с результатом января-февраля 2021 года и составили 49,5 млрд грн, расходы – на 39% до 39,6 млрд грн.

Всего в Украине на начало марта работает 69 банков.

НБУ после начала военного вторжения России отозвал банковскую лицензию и ликвидировал банки, находящиеся под контролем РФ.

А именно – Международный резервный банк, который на 100% принадлежит Сбербанку России, и Проминвестбанк, который на 99,77% принадлежит российскому госбанку ВЭБ.РФ.

25 февраля НБУ отозвал лицензию и решил ликвидировать "дочки" российских Сбербанка и ВЭБ.

10 марта НБУ расширил список системно важных банков.

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Роман Брыль

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