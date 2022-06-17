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Украинцам разрешили менять наличные гривны на евро в Италии

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2022, 16:57
Украинцам разрешили менять наличные гривны на евро в Италии - Фото
Фото: depositphotos.com

Украинцы, которые из-за войны вынужденно покинули Украину и находятся в Италии, смогут обменять наличную гривну на евро с 21 июня. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.  

Обменять наличную гривну на евро можно будет в филиалах итальянского Центробанка на территории Италии или в 400 учреждениях коммерческих банков. Список банков доступен и обновляется на официальном сайте Банка Италии.  

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Разрешен обмен наличной гривны в пределах установленного лимита до 10 000 грн на одного человека. Для обмена будут приниматься банкноты номиналом от 100 до 1000 грн.  Банкноты низших номиналов и монеты для обмена не будут приниматься, также обмену не подлежат изношенные банкноты.  

Обмен будет осуществляться по фиксированному курсу гривны к евро от НБУ. Курс будет обновляться каждую пятницу и публиковаться на официальном сайте Банка Италии.  

Операции обмена наличной гривны не предусматривают открытие счета или уплаты каких-либо платежей. 

С начала войны НБУ уже заключил соглашения по обмену наличной гривны с центральными банками Польши, Германии, Бельгии, Швеции и Нидерландов. 

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Роман Брыль
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