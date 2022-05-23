Украинцам разрешили менять наличную гривню на евро в банках Германии
Украинцы смогут с 24 мая обменивать в банках Германии гривни на евро. Соответствующая договоренность достигнута между министерством финансов ФРГ, Бундесбанком, Объединением немецких кредитных институтов и Национальным банком Украины, сообщает DW со ссылкой на заявление немецкого Минфина.
Согласно договоренности, украинцы смогут обменять в Германии всего 1,5 млрд грн наличными. За один раз можно обменять до 10 000 грн.
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Допускается обмен этой суммы как полностью, так и частями. Принимаются банкноты достоинством 100, 200, 500 и 1000 грн. Комиссию за обмен на евро взимать не будут. Обмен производится на основании курса, обнародованного на сайте Бундесбанка.
Обмен гривень на евро будет фиксироваться в онлайн-приложении Европейского Центробанка, чтобы избежать превышения установленного потолка обмена в 10 000 грн.
При этом будут проверяться и сохраняться личные данные каждого украинца, который пожелает обменять деньги. Для удостоверения личности будет достаточно документов, которые необходимы времено перемещенным украинцам для открытия базового счета в Германии.
Программа обмена гривень на евро запланирована сроком на три месяца. Финансовые потери, которые могут произойти при обмене, будут возмещаться за счет федерального бюджета.
- 24 марта Польша упростила для украинцев обмен наличной гривни на злотые.
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