Украинцам разрешили менять наличную гривню на евро в банках Германии

Украинцы смогут с 24 мая обменивать в банках Германии гривни на евро. Соответствующая договоренность достигнута между министерством финансов ФРГ, Бундесбанком, Объединением немецких кредитных институтов и Национальным банком Украины, сообщает DW со ссылкой на заявление немецкого Минфина.

Согласно договоренности, украинцы смогут обменять в Германии всего 1,5 млрд грн наличными. За один раз можно обменять до 10 000 грн.

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Допускается обмен этой суммы как полностью, так и частями. Принимаются банкноты достоинством 100, 200, 500 и 1000 грн. Комиссию за обмен на евро взимать не будут. Обмен производится на основании курса, обнародованного на сайте Бундесбанка.

Обмен гривень на евро будет фиксироваться в онлайн-приложении Европейского Центробанка, чтобы избежать превышения установленного потолка обмена в 10 000 грн.

При этом будут проверяться и сохраняться личные данные каждого украинца, который пожелает обменять деньги. Для удостоверения личности будет достаточно документов, которые необходимы времено перемещенным украинцам для открытия базового счета в Германии.

Программа обмена гривень на евро запланирована сроком на три месяца. Финансовые потери, которые могут произойти при обмене, будут возмещаться за счет федерального бюджета.

24 марта Польша упростила для украинцев обмен наличной гривни на злотые.

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Роман Брыль

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