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Польша упрощает для украинцев обмен наличной гривни на злотые

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2022, 19:35
Польша упрощает для украинцев обмен наличной гривни на злотые - Фото
Фото: depositphotos.com

С 25 марта вступает в силу соглашение между Национальным банком Польши и Национальным банком Украины по обмену наличной гривни на польские злотые для украинцев, находящихся в Польше. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. 

Обменять наличность можно в отделениях PKO Bank Polski. 

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Совершеннолетние граждане Украины смогут обменять в общей сложности до 10 000 грн наличными на одного человека.  

Принимаются для обмена только банкноты номиналом от 100 до 1000 грн.  

Для обмена украинцам нужно иметь с собой паспорт в форме ID-карты или загранпаспорт. 

Курс обмена устанавливает Национальный банк Украины. 

PKO Bank Polski не будет брать комиссию при обмене гривни. 

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Роман Брыль
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