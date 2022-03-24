Польша упрощает для украинцев обмен наличной гривни на злотые

С 25 марта вступает в силу соглашение между Национальным банком Польши и Национальным банком Украины по обмену наличной гривни на польские злотые для украинцев, находящихся в Польше. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Обменять наличность можно в отделениях PKO Bank Polski.

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Совершеннолетние граждане Украины смогут обменять в общей сложности до 10 000 грн наличными на одного человека.

Принимаются для обмена только банкноты номиналом от 100 до 1000 грн.

Для обмена украинцам нужно иметь с собой паспорт в форме ID-карты или загранпаспорт.

Курс обмена устанавливает Национальный банк Украины.

PKO Bank Polski не будет брать комиссию при обмене гривни.

28 февраля НБУ открыл возможность поддержать украинскую армию в польских злотых.

18 марта Польша пообещала помочь украинцам обменять наличные гривни на злотые.

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Роман Брыль

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