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НБУ открыл возможность поддержать украинскую армию в польских злотых

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 14:03
НБУ открыл возможность поддержать украинскую армию в польских злотых - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины открыл возможность отправлять средства в польских злотых на специальный счет для поддержки Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.   

"При дружеской поддержке польской системы мгновенных платежей Blik и Bank Gospodarstwa Krajowego для Нацбанка открыт счет у польских злотых для переводов на поддержку украинской армии", – говорится в сообщении.  

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Уже появилась возможность получать помощь на этот счет из любой страны мира, а через несколько дней появится возможность осуществлять быстрые переводы на этот счет в системе Blik.  

"Мы очень благодарны коллегам! Мы также благодарим друзей из Польши за готовность помогать, о чем свидетельствует значительное количество обращений, которые мы получили за эти дни... Мы благодарны за каждый перевод, за каждое письмо и за каждую протянутую руку помощи! Вместе мы победим!", – подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко

Реквизиты для зачисления средств в PLN: 

BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: PL91113000070080239435200002

BENEFICIARY BANK NAME: Bank Gospodarstwa Krajowego

BENEFICIARY BANK BIC: GOSKPLPW

BENEFICIARY BANK ADDRESS: Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, Polska (temporary address: Chmielna 73, 00-801 Warszawa, Polska)

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708

Реквизиты для переводов в других валютах и форма для мгновенного перевода средств на счет Вооруженных Сил Украины с карты – здесь.  

Национальный банк открыл спецсчет для сбора средств на нужды армии. Деньги для украинской армии можно переслать через Дию: инструкция. 

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Роман Брыль
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нацбанк злотые поддержка армии Blik Bank Gospodarstwa Krajowego
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