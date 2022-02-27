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НБУ упростил требования к проверке источников наличных, если их перечисляют армии

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 11:05
НБУ упростил требования к проверке источников наличных, если их перечисляют армии - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк на период действия военного положения упростил отдельные требования по проверке источников происхождения наличных средств при проведении банками финансовых операций, направленных на поддержку Вооруженных Сил Украины, по зачислению средств на счета ВСУ и специальный счет, открытый Национальным банком. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Все другие меры в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения должны приниматься банками в соответствии с требованиями Закона Украины "О предотвращении и противодействии (легализации) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и других нормативно-правовых актов, принятых во исполнение этого закона. 

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Роман Брыль
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нацбанк отмывание доходов поддержка армии
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