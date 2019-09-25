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Украинцы несут деньги в банки: за месяц вклады выросли на 7 млрд

Украинцы несут деньги в банки: за месяц вклады выросли на 7 млрд
25.09.2019, 18:54

Гривневые вклады в банках превысили 250 млрд грн

Сума вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ) на 1 сентября составила 448,2 млрд грн, что на 7,4 млрд грн больше показателя на 1 августа.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, из общей суммы на начало сентября гривневые вклады составили 252,9 млрд грн, а в иностранной валюте - 195,4 млрд грн.

Полностью защищены вклады (в размере от 10 грн до 200 000 грн) 98,4% вкладчиков, на которых распространяются гарантии Фонда. По сумме гарантиями Фонда покрываются 43,2% вкладов, что составляет 193,8 млрд грн.

Общее количество вкладчиков в начало сентября составляет 42,5 млн. Количество вкладчиков, вклады которых превышают 200 000 грн достигло 406 500, а общая сумма их вкладов составляет почти 254,4 млрд грн.

Количество физлиц-предпринимателей (ФЛП) на 1 сентября составило почти 1,3 млн, или 3% всех вкладчиков. Сумма их средств в банках - более 27,5 млрд грн (6% от общей суммы вкладов). В ФГВФЛ напоминают, что с 1 января 2017 года под гарантии Фонада подпадают вклады ФЛП.

В целом сумма возможного возмещения за счет средств Фонда по состоянию на 1 сентября составляет 275млрд грн.

На 1 сентября в реестре участников ФГВФЛ насчитывалось 75 банков. Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на начало сентября, составила 7,7 млрд грн.

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ФЛП фгвфл фонд гарантирования вклады физлиц
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