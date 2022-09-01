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Украинцы смогут обменять гривню на евро в латвийских банках

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 13:10
Украинцы смогут обменять гривню на евро в латвийских банках - Фото
Фото: НБУ

С 5 сентября начинает работу программа обмена наличной гривни на евро в определенных отделениях AS Industra Bank и AS Rietumu banka в шести городах Латвии, говорится в сообщении НБУ.

Программа реализуется в рамках соглашения Национального банка и Банка Латвии. Воспользоваться обменом могут граждане Украины, зарегистрированные в Латвии как украинские беженцы.

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Лимит на одного человека составляет 10 тысяч гривень.

Информация об установленном курсе будет еженедельно публиковаться на официальных сайтах Банка Латвии, AS "Industra Bank" и AS "Rietumu banka".

Наталія Софієнко
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НБУ Латвия беженцы из Украины AS Industra Bank AS Rietumu banka
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