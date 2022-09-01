Украинцы смогут обменять гривню на евро в латвийских банках

С 5 сентября начинает работу программа обмена наличной гривни на евро в определенных отделениях AS Industra Bank и AS Rietumu banka в шести городах Латвии, говорится в сообщении НБУ.

Программа реализуется в рамках соглашения Национального банка и Банка Латвии. Воспользоваться обменом могут граждане Украины, зарегистрированные в Латвии как украинские беженцы.

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Лимит на одного человека составляет 10 тысяч гривень.

Информация об установленном курсе будет еженедельно публиковаться на официальных сайтах Банка Латвии, AS "Industra Bank" и AS "Rietumu banka".

Гражданам России из-за санкций Евросоюза запрещается провозить через границу валюту в банкнотах стран ЕС. Из-за этого финские таможенники изымают банкноты евро у россиян на границе.

Наталія Софієнко

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