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25.01.2019, 17:55

ПриватБанк будет выдавать карты через банкоматы

ПриватБанк будет выдавать карты через банкоматы

Получать карты в банкоматах можно будет к концу 2019 года, обещают в банке

Заказать перевыпуск банковской карты можно будет в мобильном приложении и интернет-банкинге, а получить ее - в банкомате. Об этом каналу UBR рассказал член правления ПриватБанка Алексей Шабан.

"Будучи клиентом банка, можно будет получить карту прямо в мобильный телефон, токенизировать ее и начинать платить. И только тогда, когда понадобится пластиковая карта - можно будет ее заказать, и получить в отделении пластик", - сказал он.

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Также, по его словам, к концу 2019 года карточки после заказа в интернете можно будет забирать в банкоматах.

ПриватБанк намерен заменить новыми моделями четвертую часть из 7 тысяч действующих банкоматов. Новые модели будут работать как на выдачу, так и на прием наличных, а также будут оснащены модулем бесконтактного считывания карт. 

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Ранее ПриватБанк, Mastercard и WOG запустили новую услугу - "наличные на кассе".

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Теги: банкоматы, ПриватБанк, банковские карточки
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