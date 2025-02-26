Украинцы сократили гривневые вклады в банках на 16 млрд грн за месяц. Валютные растут

Украинцы держат в банках гривни и иностранной валюты на 1,34 трлн грн

Фото: пресс-служба НБУ

Сумма банковских вкладов украинцев, включая ФОПы, в национальной валюте сократилась на 15,9 млрд грн за январь 2025 года до 883,6 млрд грн. Валютные вклады выросли на 2 млрд грн в эквиваленте до 494,7 млрд грн, согласно данным Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ).

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Общая сумма вкладов составила 1,37 трлн грн на 1 февраля 2025 года.

Доля ФОП в структуре вкладчиков составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов – 11,1%. Сумма их вкладов – 152,7 млрд грн.

Источник: ФГВФЛ

Наибольшую долю (49,7% от общей суммы) составляют вклады от 600 000 грн. Однако большинство украинцев (57,4% от числа вкладчиков) имеют банковские вклады от 10 до 200 000 грн.

Источник: ФГВФЛ