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Украинцы сократили валютные вклады в банках

Украинцы сократили валютные вклады в банках
24.10.2019, 10:30

По данным ФГВФЛ, за месяц сумма валютных вкладов сократилась на 7 млрд грн

На 1 октября 2019 сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 443,6 млрд грн, год назад - 448,2 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, из общей суммы вкладов физлиц на начало октября 2019 года вклады в национальной валюте составляли 255,2 млрд грн, вклады в иностранной валюте - 188,4 млрд грн. 

Полностью защищены вклады (в размере от 10 грн до 200 000 грн) 98,5% вкладчиков, на которых распространяются гарантии ФГВФЛ. Гарантиями Фонда по сумме покрываются 43,8% вкладов, что составляет 194,2 млрд грн.

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Общее количество вкладчиков в начало октября составило 42,7 млн. Количество вкладчиков, вклады которых превышают 200 000 грн составило 402 200, а общая сумма их вкладов составляет почти 249,4 млрд грн.

Количество физлиц-предпринимателей (ФЛП) на 1 октября составило почти 1,3 млн, или 3% всех вкладчиков. 

Сумма их средств в банках - более 28,7 млрд грн (6,5% от общей суммы вкладов). В ФГВФЛ напоминают, что с 1 января 2017 года под гарантии Фонда подпадают вклады ФЛП.

В целом сумма возможного возмещения за счет средств Фонда гарантирования вкладов на 1 октября составляет 274,5 млрд грн.

В реестре участников ФГВФЛ пребывают 75 банков. Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на начало октября, составила 8,4 млрд грн.

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