Украинцы теряют интерес к банковским вкладам в валюте — НБУ

У банков нет стимулов поощрять клиентов к вложениям в валюте

Фото: пресс-служба НБУ

Из-за ослабления лимитов на обмен валюты услуга обмена гривни на иностранную валюту с последующим размещением на депозит перестала пользоваться спросом. Об этом говорится в июньском отчете о макроэкономической стабильности Национального банка.

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Так что объемы срочных депозитов населения в иностранной валюте уменьшались, констатируют в НБУ.

Доля валютных средств в клиентских вкладах с начала текущего года колеблется на уровне около 32%, что является низким показателем по историческим сравнениям.

Банки и дальше активно не привлекают валютные вклады, ведь направления их инвестирования крайне ограничены.

Учитывая высокие ставки по активам в иностранной валюте ситуативно банки зарабатывают дополнительный доход, размещая эти средства в низкорисковых инструментах: депозитах в иностранных банках и облигациях инвестиционного класса. Однако в более долгосрочной перспективе ожидаемое снижение ключевых ставок развитыми странами ослабит эти возможности.

Поэтому банки и дальше не будут иметь стимулов поощрять клиентов к вложениям в валюте, прогнозируют в НБУ.

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