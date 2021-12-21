Украинцы в декабре продали на $100 млн больше валюты, чем купили – Данилишин

Население Украины продало наличной иностранной валюты на $100 млн больше, чем купило с начала декабря, сообщил глава Совета Национального банка Украины(НБУ) Богдан Данилишин в Facebook.

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По его мнению, рост показателей чистой продажи валюты связан с ростом потребительских расходов населения в канун новогодних праздников.

"На наличном валютном рынке курс гривны по отношению к доллару США двигался в фарватере межбанковского рынка, однако с преобладанием предложения иностранной валюты над спросом", – сообщил Данилишин.

В то же время, по его словам, обменный курс гривни к доллару США на межбанковском рынке за неделю снизился на 1,5%, до 27,3грн/$.

Данилишин добавил, что чистая продажа иностранной валюты НБУ за прошлую неделю составила $122,5 млн, что позволило сгладить чрезмерные колебания курса гривны к доллару США на рынке.

В ноябре 2021 года украинцы установили годовой рекорд, увеличив покупку валюты на $365,2 млн. С августа 2021 года население Украины покупало больше валюты, чем продавало.

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Наталия Фреик

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