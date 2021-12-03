Годовой рекорд. Украинцы резко увеличили покупку валюты в ноябре

Население Украины купило наличной и безналичной валюты больше, чем продало в ноябре 2021 года на $365,2 млн: $2,7 млрд против $2,33 млрд. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

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Это рекордная чистая покупка валюты за последний год.

Объем покупки наличной валюты в ноябре 2021 года вырос до $2,14 млрд (в эквиваленте). В то время как покупка безналичной валюты – $555,8 млн.

Население продало наличной валюты в ноябре на $1,87 млрд (в эквиваленте), а в безналичном – $466,4 млн. С учетом безналичных операций чистая покупка валюты населением в ноябре превысила продажу на $365,26 млн.

С августа 2021 года население Украины покупает больше валюты, чем продает.

В марте 2021 года население продало $1,71 млрд наличной валюты. Рост продажи наличной валюты в марте составил 32% по сравнению с февралем.

В апреле чистая продажа иностранной валюты со стороны физлиц достигла максимального показателя за последние четыре года.

В октябре украинцы приобрели валюты на $65,85 млн больше, чем продали.

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Наталия Фреик

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