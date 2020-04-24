Плюс 25 млрд грн. Вклады физлиц в украинских банках за месяц выросли до 520 млрд

На 1 апреля общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физлиц-предпринимателей) в банках-участника Фонда гарантирования вкладов составила 520,24млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

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Из общей суммы на начало апреля вклады в гривне составили 285,39 млрд грн; в иностранной валюте - 234,85 млрд грн.

В ФГВФЛ отмечают, что полностью защищены вклады (в размере от 10 грн до 200 000 грн) 98,2% вкладчиков. Гарантиями Фонда полностью покрывается 39,9% от общей суммы вкладов, или 207,31 млрд грн.

Доля ФОПов в структуре вкладчиков составляет 3,0%, а общая сумма их вкладов на 1 апреля – 31,87 млрд грн (6,1% от общей суммы вкладов).

По данным ФГВФЛ, в январе вклады в гривне выросли на 1,4 млрд грн, в валюте - на 11,5 млрд грн в эквиваленте.

По данным НБУ, в марте украинцы забрали из банков 2,7 млрд грн и $19 млн в эквиваленте.