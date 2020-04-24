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Плюс 25 млрд грн. Вклады физлиц в украинских банках за месяц выросли до 520 млрд

Плюс 25 млрд грн. Вклады физлиц в украинских банках за месяц выросли до 520 млрд
24.04.2020, 16:25

Сумма вкладов физлиц с 1 марта по 1 апреля выросла с 495,2 млрд грн до 520,2 млрд грн

На 1 апреля общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физлиц-предпринимателей) в банках-участника Фонда гарантирования вкладов составила 520,24млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

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Из общей суммы на начало апреля вклады в гривне составили 285,39 млрд грн; в иностранной валюте - 234,85 млрд грн.

В ФГВФЛ отмечают, что полностью защищены вклады (в размере от 10 грн до 200 000 грн) 98,2% вкладчиков. Гарантиями Фонда полностью покрывается 39,9% от общей суммы вкладов, или 207,31 млрд грн.

Доля ФОПов в структуре вкладчиков составляет 3,0%, а общая сумма их вкладов на 1 апреля – 31,87 млрд грн (6,1% от общей суммы вкладов).

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  • За две недели паники, вызванной коронавирусом, на валютном рынке Нацбанк потратил свыше $2 млрд на поддержание гривни. С 6 по 10 марта гривня потеряла почти весь запас прочности, накопленный за последние девять месяцев. А уже 18-19 марта ажиотаж на валютном рынке начал падать, и украинцы продали валюты больше, чем купили.
  • По итогам 2019 года сумма вкладов физлиц в банках-участниках ФГВФЛ выросла на 36 млрд грн и составила на 1 января 2020 года 474,4 млрд грн (в т.ч. 279,5 млрд грн - в гривне, 194,9 млрд грн - в валюте).
Анна Андреева
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