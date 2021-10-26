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Укрэксимбанк получил рекордную прибыль в сентябре

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2021, 15:58
Укрэксимбанк получил рекордную прибыль в сентябре - Фото
Фото: пресс-служба банка Укрэксимбанк

В сентябре 2021 года месячная операционная прибыль Укрэксимбанка превысила 533 млн грн. Это рекордное значение за весь период его деятельности с 1992 года, сообщает пресс-служба банка.

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В банке объясняют прибыль трансформацией структуры его баланса, перестройкой бизнес-моделей и работой с проблемными активами.

С начала года также уменьшились почти в два раза соотношения операционных расходов к доходам (cost to income ratio) – с 40% до 27%. Это означает, что операционные расходы банка на одну заработанную гривню составляют 27 и 40 копеек соответственно, сообщают в банке.

  • Укрэксимбанк – наиболее убыточный госбанк в Украине. В 2020 году убыток банка достиг 5,6 млрд грн. Расходы банка на покрытие ожидаемых потерь от кредитного риска неработающих активов составили 4,3 млрд грн. По итогам первого полугодия 2021 года банк получил 1,12 млрд грн прибыли, по сравнению с убытком за аналогичный период прошлого года на 1,92 млрд грн. 

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Наталия Фреик
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Укрэксимбанк прибыль банков
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