Укрэксимбанк выплатил $460 млн по евробондам

Государственный Укрэксимбанк погасил в апреле еврооблигации на сумму $460 млн, пишет Finbalance со ссылкой на данные Национального банка (НБУ).

Как отмечает издание, 27 апреля Укрэксимбанк должен был совершить частичное погашение евробондов на $375 млн и уплатить проценты.

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По данным агентства Cbonds, непогашенная часть еврооблигаций банка в обращении с конечным сроком погашения 27 апреля 2022-го сократилась до $375 млн, тогда как объем эмиссии бумаг составил $750 млн.

В октябре Укрэксимбанк должен погасить бумаги еще на $128 млн.

Ранее JP Morgan ухудшил прогнозы по евробондам Ощадбанка и Укрэксимбанка из-за суверенных рисков.

За 2018 год Укрэксимбанк получил прибыль в размере 958 млн грн, на фоне дефицита капитала в 11 млрд грн.