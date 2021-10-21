Укрэксимбанк выставил на продажу столичные "мертвые башни"
Государственный Укрэксимбанк начинает масштабную распродажу прав требования по кредитам проблемных заемщиков через OpenMarket. Первый выставленный лот – незавершенный объект строительства, многофункциональный комплекс премиум-класса Sky Towers в Киеве. Об этом сообщается в пресс-релизе ГП "СЕТАМ".
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Возведение Sky Towers площадью 223 000 кв. м. в центре столицы было остановлено из-за ухудшения финансового состояния инвестора, отмечают в СЕТАМ.
Торги со стартовой ценой в 7 145 000 000 грн состоятся 3 ноября на аукционе OpenMarket.
Всего на текущий момент на торги выставлены семь лотов на общую сумму свыше 24 млрд грн.
В СЕТАМ отметили, что процесс продажи прав требования по NPL предусматривает проведение нескольких английских и голландских аукционов с поэтапным снижением цены. На первом аукционе права требования выставлены по цене, равной размеру задолженности заемщика перед банком. Переход к следующим аукционов будет происходить при наличии спроса на определенный лот и при условии, что применение этого сценария будет наиболее экономически выгодным для банка.
Для определения цены продажи прав требования на голландских аукционах банком на конкурсной основе будут привлекаться независимые эксперты и оценщики.
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- В начале октября Укрэксимбанк отсудил 6 млрд грн у компании, связанной с недостроенной высоткой Sky Towers.
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