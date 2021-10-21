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Укрэксимбанк выставил на продажу столичные "мертвые башни"

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2021, 17:01
Укрэксимбанк выставил на продажу столичные
SkyTowers (Коллаж: Алина Подлесная/LIGA.net)

Государственный Укрэксимбанк начинает масштабную распродажу прав требования по кредитам проблемных заемщиков через OpenMarket. Первый выставленный лот – незавершенный объект строительства, многофункциональный комплекс премиум-класса Sky Towers в Киеве. Об этом сообщается в пресс-релизе ГП "СЕТАМ".

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Возведение Sky Towers площадью 223 000 кв. м. в центре столицы было остановлено из-за ухудшения финансового состояния инвестора, отмечают в СЕТАМ.

Торги со стартовой ценой в 7 145 000 000 грн состоятся 3 ноября на аукционе OpenMarket.

Укрэксимбанк выставил на продажу столичные "мертвые башни"

Всего на текущий момент на торги выставлены семь лотов на общую сумму свыше 24 млрд грн. 

В СЕТАМ отметили, что процесс продажи прав требования по NPL предусматривает проведение нескольких английских и голландских аукционов с поэтапным снижением цены. На первом аукционе права требования выставлены по цене, равной размеру задолженности заемщика перед банком. Переход к следующим аукционов будет происходить при наличии спроса на определенный лот и при условии, что применение этого сценария будет наиболее экономически выгодным для банка.

Для определения цены продажи прав требования на голландских аукционах банком на конкурсной основе будут привлекаться независимые эксперты и оценщики.

Недостроенный комплекс Sky Towers расположен на площади 0,74 га земли на проспекте Победы в Киеве. В проекте было предусмотрено три здания высотой от 6 до 47 этажей. Также комплекс должен был включать торговые помещения на 7100 кв.м, подземный паркинг на 935 машиномест и площадью 46 300 кв.м, фитнес-центр, конференц-зал. Подземные работы по проекту начались в четвертом квартале 2007 года, завершение проекта было запланировано на третий квартал 2010 года.

 

Читайте также: Король недостроев. Загадка Sky Towers: Кому принадлежат "мертвые башни" Киева и что их ждет

  • В начале октября Укрэксимбанк отсудил 6 млрд грн у компании, связанной с недостроенной высоткой Sky Towers.

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Юрий Тарасовский
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Укрэксимбанк OpenMarket Sky Towers
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