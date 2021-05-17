UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Укрпошта покупает банк. Ищет оценщика

17.05.2021, 09:41
Укрпошта покупает банк. Ищет оценщика - Фото
Фото: Igor Smelyansky/Facebook

Укрпошта объявила тендер на отбор компании-оценщика, которая определит для почтового оператора банк для покупки. Об этом сообщил генеральный директор Укрпошты Игорь Смелянский на своей Facebook странице. 

"Мы шли к этому долгие четыре года. И вот когда решение утверждено всеми сторонами, Укрпошта начинает процесс приобретения банка", – написал Смелянский.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

По его словам, приобретаемый банк будет небольшим, без отделений или с небольшим количеством филиалов. У банка не должно быть портфеля проблемных активов.  

На данный момент Укрпошта рассматривает до трех потенциальных банков для покупки, с которыми компания в скором времени начнет переговоры.

Читайте также
Главный "сельский банк": Укрпошта готовится к выходу на банковский рынок. НБУ резко против

Почтовый оператор надеется завершить сделку по приобретению банка в течение 5-6 месяцев.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

 

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
укрпошта игорь смелянский покупка банка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 