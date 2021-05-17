Укрпошта покупает банк. Ищет оценщика

Укрпошта объявила тендер на отбор компании-оценщика, которая определит для почтового оператора банк для покупки. Об этом сообщил генеральный директор Укрпошты Игорь Смелянский на своей Facebook странице.

"Мы шли к этому долгие четыре года. И вот когда решение утверждено всеми сторонами, Укрпошта начинает процесс приобретения банка", – написал Смелянский.

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По его словам, приобретаемый банк будет небольшим, без отделений или с небольшим количеством филиалов. У банка не должно быть портфеля проблемных активов.

На данный момент Укрпошта рассматривает до трех потенциальных банков для покупки, с которыми компания в скором времени начнет переговоры.

Почтовый оператор надеется завершить сделку по приобретению банка в течение 5-6 месяцев.

29 ноября 2017 года глава Укрпошты Игорь Смелянский заявил о намерениях компании купить банк.

19 мая 2020 года Верховная Рада приняла за основу законопроект, позволяющий Укрпоште заниматься банковскими операциями. НБУ выступил против такой инициативы.

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Роман Брыль

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