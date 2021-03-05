Укрсиббанк будет хранить наличные Нацбанка
Укрсиббанк стал пятым уполномоченным банком по хранению запасов наличности Национального банка. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Теперь он будет обеспечивать наличными другие банки в регионе, принимать от них ее излишки и изношенные деньги.
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Банк обладает кассовыми центрами в крупных украинских городах и разветвленной сетью обособленных подразделений в Украине в целом.
Таким образом НБУ продолжает делегирование части своих функций в регионах другим участникам рынка для перехода от частично делегированной модели организации наличного обращения, что сейчас существует в Украине, на делегированную модель.
Такая модель организации наличного обращения заключается в передаче части функций регулятора банкам и Cash-in-Transit (СІТ)-компаниям.
На сегодня, функции хранения запасов наличности Нацбанка и проведения операций с ними во всех регионах страны выполняют подразделения четырех уполномоченных банков: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ.
- 1 марта 2021 года НБУ пересмотрел перечень системно важных банков.
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