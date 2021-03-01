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В Украине стало меньше системно важных банков: кто покинул список

01.03.2021, 15:28
В Украине стало меньше системно важных банков: кто покинул список - Фото
Национальный банк Украины (Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ)

Национальный банк Украины пересмотрел перечень системно важных банков. Количество системно важных банков уменьшилась на одно учреждение – в этом году в перечень не попал Кредобанк.

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Перечень системно важных банков

А-Банк;
Альфа-Банк;
ОТП банк;
Ощадбанк;
Пивденный;
ПриватБанк;
ПУМБ;
Райффайзен Банк Аваль;
ТАСкомбанк;
Укргазбанк;
Укрэксимбанк;
УкрСиббанк;
Универсал банк.

Как пояснили в НБУ, для системно важных банков определены повышенные требования, призванные обеспечить их высокую устойчивость.

Дополнительно к нормативному значению достаточности капитала для них предусмотрен буфер системной важности, который зависит от уровня системной значимости банков. Буфер системной важности составит:

1% – для А-Банка, Альфа Банка, ОТП Банка, Банка Пивденный, ПУМБа, Райффайзен Банка Аваль, ТАС Банка, УкрСиббанка и Универсал Банка;

1,5% – для Ощадбанка, Укргазбанка, Укрэксимбанка;

2% – для ПриватБанка.

На сегодня внедрение буфера системной важности приостановлено из-за вызовов для финансового сектора, связанных с пандемией COVID-19. Сроки активации буфера системной важности будут определены НБУ во второй половине текущего года.

Кроме того, эти банки обязаны разрабатывать планы восстановления деятельности согласно требованиям НБУ. Такие планы призваны быстро стабилизировать работу системно важных учреждений в условиях кризиса.

Также системные банки должны выполнять усиленный норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) – не более 20% (для банков, которые не являются системно важными он установлен на уровне 25%). После потери статуса системной важности, банк должен придерживаться усиленных требований в течение еще 12 месяцев.

Национальный банк ежегодно определяет системно важные банки по данным на 1 января. 

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Юрий Тарасовский
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