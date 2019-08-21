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В Дании начали доплачивать заемщикам за кредиты

В Дании начали доплачивать заемщикам за кредиты
21.08.2019, 12:34

Датский банк Jyske Bank начал выдавать ипотеку под отрицательные проценты

Третий по величине банк Дании Jyske Bank первым в мире ввел отрицательную ставку по ипотечным кредитам, сообщает The Guardian.

Как пишет Financial Times, об этом датский банк объявил во вторник, 20 августа, в финансовом отчете за первое полугодие.

В нем Jyske Bank сообщил, что для депозитов, не превышающих 7,5 млн датских крон ($1,1 млн), процентная ставка будет равна нулю. При превышении этой суммы процентная ставка по умолчанию составит минус 0,6%. Для 10-летних кредитов ставка предлагается в минус 0,5%.

Еще один датский банк, Nordea, объявил, что скоро начнет выдавать кредиты на 20 лет под 0%, а также ипотечные кредиты на 30 лет по ставке 0,5%.

В Швейцарии банк UBS на прошлой неделе объявил состоятельным клиентам, что за вклады по депозитам от 500 000 евро введет ставку в 0,6% годовых.

В 2012 году Центральный банк Дании опустил базовую ставку ниже нуля. Сейчас ставка базовая составляет -0,65%.

В 2015 году датские банки начали предлагать заемщикам ипотечные кредиты с отрицательной процентной ставкой. Таким образом, они фактически сами стали платить клиентам за то, чтобы те брали у них займы.

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