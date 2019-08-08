В Дании выдают ипотеку под 0% годовых

Датский Nordea Bank Abp начал выдавать ипотеку под 0% годовых на 20 лет, сообщает Bloomberg.

"Хорошая новость для домовладельцев. Но мы ожидаем, что снижение ставок будет способствовать росту цен на жилье", - отметила аналитик отдела внутренних финансов Nordea Лиза Нитофт Бергманн.

Как правило, льготные условия доступны тем, кто берет большую сумму на короткий срок. Кроме того, это стало возможным из-за низкого уровня процентной ставки центробанка Дании - 0,65%.

В начале августа банк Realkredit Danmark выдавал ипотеку по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет. А в Jyske Bank объявили, что планируют начать выдачу ипотечных займов на десять лет с отрицательной ставкой. Некоторые Швейцарские банки тоже начали выдавать кредиты по отрицательной ставке.

Дания, Финляндия, Япония и Аргентина входят в число стран мира с самыми низкими ставками по ипотеке.