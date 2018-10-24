В деле о хищении в Ощадбанке задержан сын нардепа

Задержаны также акционеры и руководители банка, а также сотрудники финансовой группы

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Вчера, 23 октября, по подозрению в завладении $20 млн государственного банка задержали десять должностных лиц Ощадбанка и предприятий группы Креатив, а также сына народного депутата Украины. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) .

В САП напомнили, что с сентября 2013 по январь 2014 гг. бенефициарные владельцы группы Креатив в сговоре с ее руководителями, а также сотрудниками Ощадбанка, ООО ЗМЖ и ООО Кредитное Брокерское Агентство незаконно получили по договору кредитной линии $20 млн. На момент совершения преступления эта сумма была эквивалентна 160 млн грн.

Договор был заключен с нарушением требований кредитной политики АО Ощадбанк и никогда не был обеспечен залогом имущественных прав.

В частности, поставки товара по сделке не осуществлялись. Таким образом, АО Ощадбанк, безосновательно заключил с ЗАО Креатив договор кредитной линии на сумму $20 млн, хотя имеющееся обеспечение позволяло выдать кредит на сумму не более $7 млн.

16 января 2014 года сразу после выдачи кредитных средств ЗАО Креатив деньги были присвоены и выведены из этого общества тогдашним бенефициарными владельцами группы Креатив на счета компаний-нерезидентов (Белиз, Швейцария) под видом выполнения контрактов по поставке тропической масла, чего на самом деле тоже не было.

Далее за счет присвоенных средств были приобретены корпоративные права одного из предприятий, а часть средств была использована на собственные нужды.

Среди задержанных - два действующих и один бывший работник банка, в том числе заместитель председателя правления Банка, которые готовили документацию о выдаче кредита и скрывали от других задействованных служб имеющиеся несоответствия и нарушения в документах заемщика. Также, о подозрении сообщили оценщику, предоставившая оценку по фиктивному договору поставки, которые были приняты банком в качестве обеспечения кредита.

Сообщение о подозрении вручены и бывшим руководителям - главному бухгалтеру и работникам предприятий группы Креатив (5 человек), которые осуществили подделку ряда документов, договоров и непосредственно осуществляли легализацию средств, путем их перечисления в безналичную форму.

Задержан также и сын действующего народного депутата, который вместе с другими бенефициарными владельцами группы Креатив приобрел корпоративные права ОАО Черноморгидрожелезобетон, приобретенные за счет средств банка.

Прокурорами САП внесены в суд соответствующие ходатайства по всем подозреваемых об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 5 до 150 млн грн в зависимости от роли каждого из участников.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро расследует завладение средствами госбанка, организованное депутатом Станиславом Березкиным.