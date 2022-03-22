В феврале россияне забрали из банков 1,2 трлн рублей. Это рекордная сумма за 14 лет

Россияне в феврале вывели из банков 3,5% своих средств, или 1,2 трлн рублей, говорится в обзоре Центробанка РФ.

Это самый значительный отток вкладов как минимум с 2008 года в абсолютном выражении (самые ранние доступные данные).

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Больше всего денег вывели в последнюю неделю февраля.

Как отметил Центробанк РФ, спрос населения на рублевую и валютную наличность стимулировал "негативный информационный фон в условиях санкций в отношении крупнейших российских банков".

"Рост на 111,3 млрд рублей наличных денег в обращении, поступивших через банковскую систему, был зафиксирован уже 24 февраля. В последующие дни он усилился и в совокупности объем наличности по итогам февраля увеличился более чем на 2 трлн, до 15,82 трлн рублей. Ликвидность банков была поддержана за счет операций с ЦБ, роста средств на специальных эскроу-счетах, а также "умеренного притока" средств юридических лиц", – говорится в материалах ЦБ.

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В марте в Центробанке России заметили ухудшение ситуации в экономике. ЦБ также объявил, что сейчас российская экономика "входит в фазу масштабной структурной перестройки", вследствие которой временно вырастут цены на товары и услуги.

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Наталия Софиенко

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