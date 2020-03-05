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В Канаде выпустили самую большую в истории золотую монету: фото

В Канаде выпустили самую большую в истории золотую монету: фото
05.03.2020, 09:51

Монетный двор Канады выпустил десятикилограммовую золотую монету. C учетом цен на золото, покупателям она обойдется минимум в $600 000

Королевский канадский монетный двор выпустил самую большую в своей истории золотую монету весом десять килограммов. Всего таких монет высечено десять штук. Об этом сообщает пресс-служба монетного двора.

"Королевский канадский монетный двор изготовил самую большую в своей истории золотую монету с кленовым листом, выполненную с высокой детализацией и глубоким рельефом", - сказано в сообщении.

Отмечается, что цена монет основана на сочетании рыночной цены золота на момент покупки, наценки за изготовление и очень малого тиража. С учетом действующих цен на золото монета обойдется покупателям минимум в $600 000.

Яковенко Катерина
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канада королевский монетный двор золотая монета
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