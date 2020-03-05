В Канаде выпустили самую большую в истории золотую монету: фото

Королевский канадский монетный двор выпустил самую большую в своей истории золотую монету весом десять килограммов. Всего таких монет высечено десять штук. Об этом сообщает пресс-служба монетного двора.
"Королевский канадский монетный двор изготовил самую большую в своей истории золотую монету с кленовым листом, выполненную с высокой детализацией и глубоким рельефом", - сказано в сообщении.
Отмечается, что цена монет основана на сочетании рыночной цены золота на момент покупки, наценки за изготовление и очень малого тиража. С учетом действующих цен на золото монета обойдется покупателям минимум в $600 000.