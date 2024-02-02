В Китае уволился один из опальных миллиардеров. О нем не было известий около года

Титан китайского сектора слияний и поглощений Бао Фань уволился из China Renaissance после года отсутствия в публичном поле

Фото: China Renaissance

Миллиардер, основатель и генеральный директор китайской финансовой группы China Renaissance Бао Фань, неожиданно исчезнувший из публичной жизни в феврале 2023 года, подал в отставку. На сайте компании сообщается, что он покинул свои должности 2 февраля.

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Бао Фань ушел в отставку "по состоянию здоровья и чтобы уделять больше времени семейным делам", заявили в компании.

Бао пропал без вести в феврале 2023 года. Через несколько дней после этого его компания заявила, что он "помогает расследованию, которое проводится соответствующими органами Китайской Народной Республики".

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По состоянию на август 2023 года он продолжал "помогать" расследованию, указывает Bloomberg.

Издание предполагает, что расследование связано с задержанием находящегося под стражей с сентября 2022 года бывшего президента China Renaissance Цунь Линя.

Бао Фань – бывший банкир Morgan Stanley и Credit Suisse. Он основал China Renaissance в 2005 году и сделал фирме имя благодаря участию в сложных слияниях, приведших к созданию такси Didi Global и сервису доставки еды Meituan. "Его умение заключать сложные соглашения и выявлять новых звезд технологий сделало его одним из самых влиятельных финансистов Китая", — пишет издание.

Клиентами China Renaissance были такие интернет-гиганты, как Tencent, Alibaba и Baidu.