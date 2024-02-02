В Китае уволился один из опальных миллиардеров. О нем не было известий около года
Миллиардер, основатель и генеральный директор китайской финансовой группы China Renaissance Бао Фань, неожиданно исчезнувший из публичной жизни в феврале 2023 года, подал в отставку. На сайте компании сообщается, что он покинул свои должности 2 февраля.
Бао Фань ушел в отставку "по состоянию здоровья и чтобы уделять больше времени семейным делам", заявили в компании.
Бао пропал без вести в феврале 2023 года. Через несколько дней после этого его компания заявила, что он "помогает расследованию, которое проводится соответствующими органами Китайской Народной Республики".
По состоянию на август 2023 года он продолжал "помогать" расследованию, указывает Bloomberg.
Издание предполагает, что расследование связано с задержанием находящегося под стражей с сентября 2022 года бывшего президента China Renaissance Цунь Линя.
Бао Фань – бывший банкир Morgan Stanley и Credit Suisse. Он основал China Renaissance в 2005 году и сделал фирме имя благодаря участию в сложных слияниях, приведших к созданию такси Didi Global и сервису доставки еды Meituan. "Его умение заключать сложные соглашения и выявлять новых звезд технологий сделало его одним из самых влиятельных финансистов Китая", — пишет издание.
Клиентами China Renaissance были такие интернет-гиганты, как Tencent, Alibaba и Baidu.
- В конце 2020 года из публичного поля пропал основатель Alibaba, миллиардер Джек Ма. Незадолго перед этим он подверг критике регуляторные органы КНР, обвинил государственные банки в "менталитете ломбардов" и призвал к приходу в финансовый сектор новых игроков. Ма снова начал появляться на публике только в 2023 году, когда у него возник новый бизнес.