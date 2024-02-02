У Китаї звільнився з посад опальний мільярдер. Про нього не було звісток близько року

Титан китайського сектору злиття і поглинань Бао Фань звільнився з China Renaissance після року відсутності в публічному полі

Фото: China Renaissance

Мільярдер, засновник та генеральний директор китайської фінансової групи China Renaissance Бао Фань, який несподівано зник з публічного життя у лютому 2023 року, подав у відставку. На сайті компанії повідомляється, що він залишив свої посади 2 лютого.

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Бао Фань пішов у відставку "за станом здоров'я та щоб приділяти більше часу сімейним справам", заявили в компанії.

Бао зник безвісти у лютому 2023 року. За кілька днів після цього його компанія заявила, що він "допомагає розслідуванню, яке проводиться відповідними органами Китайської Народної Республіки".

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Станом на серпень 2023 року він продовжував "допомагати" розслідуванню, вказує Bloomberg.

Видання припускає, що розслідування пов'язане з затриманням колишнього президента China Renaissance Цунь Ліня, який перебуває під вартою з вересня 2022 року.

Бао Фань – колишній банкір Morgan Stanley і Credit Suisse. Він заснував China Renaissance у 2005 році і зробив фірмі ім'я завдяки участі в складних злиттях, які призвели до створення таксі Didi Global та сервісу доставляння їжі Meituan. "Його вміння укладати складні угоди та виявляти нових зірок технологій зробило його одним із найвпливовіших фінансистів Китаю", – пише видання.

Клієнтами China Renaissance були такі інтернет-гіганти, як Tencent, Alibaba та Baidu.