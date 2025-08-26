В Малайзии запустили первый банк на основе искусственного интеллекта – Ryt Bank
В Малайзии запустили первый в стране банк, работающий на базе технологий искусственного интеллекта – Ryt Bank. Об этом пишет отраслевое издание AI News.
Проект реализовала компания YTL Group совместно с Sea Limited. Приложение банка доступно на малайском и английском языках, а с сентября получит поддержку китайского.
Ключевой особенностью банка является цифровой ассистент Ryt AI, который может осуществлять финансовые операции, отслеживать расходы и консультировать пользователей в обычном текстовом чате.
Банк предоставляет стандартные услуги, включая открытие счетов, возможность оплаты, снятие денег, кредитование и тому подобное. Безопасность депозитов клиентов обеспечивается биометрической аутентификацией и многоуровневым шифрованием.
Ryt Bank лицензирован Bank Negara Malaysia и имеет целью сделать финансовые сервисы более доступными и технологичными.
- 25 августа сообщалось, что Малайзия представила свой первый ИИ-чип MARS1000. По данным Malaysia Semiconductor Industry Association, этот компонент может питать различные устройства – от автомобилей до роботов без подключения к облачным серверам.
