В Малайзии запустили первый банк на основе искусственного интеллекта – Ryt Bank

В Малайзии появился банк Ryt Bank, который работает с клиентами через ИИ-ассистента

Фото: Ryt Bank / Google Play

В Малайзии запустили первый в стране банк, работающий на базе технологий искусственного интеллекта – Ryt Bank. Об этом пишет отраслевое издание AI News.

Проект реализовала компания YTL Group совместно с Sea Limited. Приложение банка доступно на малайском и английском языках, а с сентября получит поддержку китайского.

Ключевой особенностью банка является цифровой ассистент Ryt AI, который может осуществлять финансовые операции, отслеживать расходы и консультировать пользователей в обычном текстовом чате.

Банк предоставляет стандартные услуги, включая открытие счетов, возможность оплаты, снятие денег, кредитование и тому подобное. Безопасность депозитов клиентов обеспечивается биометрической аутентификацией и многоуровневым шифрованием.

Ryt Bank лицензирован Bank Negara Malaysia и имеет целью сделать финансовые сервисы более доступными и технологичными.