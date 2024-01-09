В monobank произошел сбой: что не работало

В monobank произошел сбой: что не работалообновлено
Утром 9 января в работе виртуального банка monobank произошел временный сбой. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в Telegram.
"Сломались немножко. Чиним. Извините", – отметил он.
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Пользователи банка жаловались, что не работают услуги накопления "Банки". Переводы с карты на карту, оплата такси проходят без проблем.
В 9:35 Гороховский сообщил, что сервис возобновил работу.
"Поднялись. Еще раз извиняюсь", – заявил соучредитель банка.
- 12 декабря на monobank совершили DDoS-атаку.