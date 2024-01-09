В monobank произошел сбой: что не работало

Переводы с карты на карту, оплата такси проходят без проблем

Фото: Monobank/ Facebook

Утром 9 января в работе виртуального банка monobank произошел временный сбой. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в Telegram.

"Сломались немножко. Чиним. Извините", – отметил он.

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Пользователи банка жаловались, что не работают услуги накопления "Банки". Переводы с карты на карту, оплата такси проходят без проблем.

В 9:35 Гороховский сообщил, что сервис возобновил работу.

"Поднялись. Еще раз извиняюсь", – заявил соучредитель банка.