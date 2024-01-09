У monobank стався збій: що не працювало

Перекази з картки на картку, оплата таксі відбуваються без проблем

Фото: Monobank/ Facebook

Вранці 9 січня в роботі віртуального банку monobank стався тимчасовий збій. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram.

"Зламалися трошки. Лагодимо. Перепрошую", – зазначив він.

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Користувачі банку скаржилися, що не працюють сервіси накопичення "Банки". Перекази з картки на картку, оплата таксі відбуваються без проблем.

О 9:35 Гороховський повідомив, що сервіс відновив роботу.

"Піднялися. Ще раз перепрошую", – заявив співзасновник банку.