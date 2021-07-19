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В НБУ ликвидировали управление по расследованию дел ПриватБанка

19.07.2021, 11:52
В НБУ ликвидировали управление по расследованию дел ПриватБанка - Фото
Александр Бевз (фото: пресс-служба НБУ)

В Национальном банке ликвидировали управление, которые координировало юридическую стратегию в вопросах ПриватБанка. Об этом в интервью НВ Бизнес рассказал глава департамента лицензирования НБУ Александр Бевз, который принял решение уйти из Нацбанка.

По его словам, это было целое управление, которое координировало юридическую стратегию в вопросах ПриватБанка.

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"Почему оно было ранее выделено в отдельное подразделение вообще? По многим причинам. Первая причина — конфиденциальность. Об этом должно было знать незначительное количество людей. Второе. Очень много идет процессов в разных юрисдикциях. И соответственно, кто-то должен эту информацию сводить. Третье. Специфика судебных процессов в Украине и за рубежом разная", – сказал Бевз.

Он отметил, что эксперты, которые там работали, фокусировались именно на этих вопросах.

Также Бевз подчеркнул, что причин, почему было расформировано профильное подразделение, он не знает.

"Мы опять же возвращаемся к вопросу прозрачности принятия решений. Кто-то где-то решил, почему так. Это вредит. Если ты не объясняешь, почему — ты порождаешь сомнения. Вот об этом идет речь", — резюмировал глава департамента НБУ.

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  • ПриватБанк национализировали в 2016 году. Правительство Украины вложило в капитал финучреждения свыше 155 млрд грн бюджетных средств. В этом решении правительство ссылалось на предложение Нацбанка и экс-акционеров банка. При этом сами бывшие владельцы банка олигарх Игорь Коломойский и бизнесмен Геннадий Боголюбов национализацию не признали и пытаются судиться с Украиной за банк. На апрель 2021 года в судах зависло более 100 дел, связанных с ПриватБанком. Все они нуждаются в юридическом сопровождении со стороны НБУ как владельца госбанка.

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Наталия Софиенко
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НБУ ПриватБанк
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