В НБУ рассказали о работе банков 8 марта

8 марта в официальный выходной система электронных платежей Национального банка Украины будет работать в режиме 23/7, и банки могут самостоятельно устанавливать график работы. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Понедельник на следующей неделе, 8 марта, официальный выходной. Система электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) работает в режиме 23/7. Это значит, что независимо от праздничных и нерабочих дней банки имеют возможность осуществлять межбанковские платежи почти круглосуточно и 7 дней в неделю", – говорится в сообщении.

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Поэтому банки самостоятельно определяют порядок работы в выходные и нерабочие дни. В то же время они учитывают собственные нужды и потребности своих клиентов, а также руководствуются нормами законодательства.

Банки, которые будут осуществлять межбанковские платежи 6-8 марта, будут отражать их календарной датой первого следующего рабочего (операционного) дня, то есть 9 марта 2021 года, добавили в НБУ.

Национальный банк Украины пересмотрел перечень системно важных банков. Количество системно важных банков уменьшилась на одно учреждение – в этом году в перечень не попал Кредобанк.

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Наталия Софиенко

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