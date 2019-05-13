В Ощадбанке прокомментировали кредиты для фирм Агроинвестгрупп

Ощадбанк, как и ряд других крупных банков, кредитовал Агроинвестгрупп задолго до того, как владельцы этой компании были объявлены в розыск, говорится в пресс-релизе банка.

В госбанке отметили, что кредитные договора между Ощадбанком и Ист Оилс Украина были заключены в 2016 и 2017 годах.

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"Заемщик прошел полную стандартную процедуру оценки, имея безупречную кредитную историю, устойчивое финансовое состояние и финансовую отчетность, подтвержденную международными аудиторами, открытые кредитные линии в ряде крупнейших банков страны, а также сотрудничал с крупнейшими международными и отечественными агротрейдерами", - говорится в пресс-релизе.

В рамках кредитного договора, Ощадбанк получил в залог активы Ист Оилс Украина (недвижимость и оборудование элеваторов), стоимость которых на момент выдачи превышала сумму кредита в 1,3 раза. Кроме этого, кредитный договор был обеспечен поручительством бенефициаров Агроинвестгрупп и операционных компаний группы.

По информации Ощадбанка, впервые обязательства по кредитному договору заемщик нарушил 11 февраля 2019 года. "Банк мгновенно инициировал отзыв кредита и начал процедуру обращения взыскания на залоговое имущество, благодаря чему часть долга в размере $3 млн уже погашена", - подчеркнули в пресс-службе банка.

Сейчас Ощадбанк активно принимает меры по исковой работе, планирует открытие исполнительных производств и подачу исков против поручителей по кредитам.

"Эффективность и оперативность взыскания долгов с заемщика за счет заложенного имущества зависит от отмены ограничений, наложенных решениями ряда правоохранительных органов. Сейчас Ощадбанк ожидает ответов на соответствующие официальные обращения о снятии препятствий в удовлетворении своих требований", - заключили в госбанке.

Ранее сообщалось, что Ощадбанк выдал в кредит $22 млн для фирм, входящих в состав Агроинвестгруп Николая и Виталия Кучеренко, которых в марте этого полиция объявила в розыск.