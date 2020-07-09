За полгода банки закрыли почти 560 отделений. Лидирует Ощадбанк

За январь-июнь банки закрыли 558 отделений в Украине, открыли - 47. Общее количество составляет 7580, об этом свидетельствуют данные Национального банка (НБУ).

Наибольшее количество отделений за полгода закрыл Ощадбанк - 320, сейчас у него 2097 структурных подразделений. На втором месте ПриватБанк - минус 95 отделения. Сейчас их действует 1833.

Райффайзен Банк Аваль сократил 40 отделений до 456. У Альфа-Банка стало на 30 отделений меньше - 227.

При этом ПУМБ за полгода открыл 17 отделений и увеличил их количество до 225.

За 2019 год украинские банки закрыли 507 структурных подразделений, их общее количество на январь 2020 года составляло 8002.

Сейчас в Украине 74 действующих банка, на одно финучреждение меньше, чем в начале года.

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Анна Андреева

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