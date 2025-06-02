В Польше объединяются крупнейшая страховая компания и второй по величине банк

Фото: PZU

Крупнейшая страховая компания Польши PZU и второй по величине банк страны Pekao подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий их объединение в финансовую группу европейского масштаба. Об этом сообщает PAP Biznes.

Согласно плану, PZU будет разделена на две компании: холдинговую и операционную, осуществляющую страховую деятельность. После этого холдинговая компания PZU будет объединена с банком Pekao, который станет головной компанией новой группы.

На Варшавской фондовой бирже будет котироваться одна объединенная компания, но оба бренда – PZU и Pekao – сохранят свою идентичность, автономию и самостоятельность в своих бизнес-направлениях.

Целью сторон является завершение соглашения до 30 июня 2026 года, однако его реализация зависит от многих факторов: согласования трансакционной документации, изменений в законодательство, регуляторных согласований, а также согласия общего собрания акционеров обеих компаний.

В пресс-релизе отмечается, что реализация этой трансакции может привести к высвобождению значительных избыточных капиталов, оцененных в 15–20 млрд злотых, по сравнению с требованиями к адекватности капитала и платежеспособности, которые должны применяться с 2027 года в соответствии с обновленной директивой Solvency II, при условии сохранения нынешней структуры группы.

Ожидается, что объединенная структура сможет увеличить кредитный потенциал на около 200 млрд злотых по сравнению с текущим модельным уровнем.

"Реорганизация создаст более прозрачную, диверсифицированную, устойчивую и эффективную структуру. Высвобождение избыточного капитала позволит лучше финансировать ключевые инвестиции в польскую экономику – в энергетику, оборону, новые технологии", — сказал и.о. председателя правления PZU Анджей Клесик.

"У нас есть уникальная возможность создать серьезного игрока на европейском банковско-страховом рынке. Концепция позволит эффективно использовать ресурсы обеих организаций и значительно увеличить кредитную поддержку экономики Польши", — добавил председатель правления Pekao Цезарий Стипулковский.

Руководство PZU и Pekao готовят детальный график реализации меморандума, который вскоре обнародуют.