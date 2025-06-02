У Польщі об'єднуються найбільша страхова компанія й другий за величиною банк

Фото: PZU

Найбільша страхова компанія Польщі PZU та другий за величиною банк країни Pekao підписали меморандум про співпрацю, який передбачає їхнє об'єднання в фінансову групу європейського масштабу. Про це повідомляє PAP Biznes.

Згідно з планом, PZU буде поділено на дві компанії: холдингову та операційну, що здійснюватиме страхову діяльність. Після цього холдингова компанія PZU буде об'єднана з банком Pekao, який стане головною компанією нової групи.

На Варшавській фондовій біржі буде котуватися одна об'єднана компанія, але обидва бренди — PZU і Pekao — збережуть свою ідентичність, автономію та самостійність у своїх бізнес-напрямах.

Метою сторін є завершення угоди до 30 червня 2026 року, проте її реалізація залежить від багатьох чинників: погодження трансакційної документації, змін до законодавства, регуляторних погоджень, а також згод загальних зборів акціонерів обох компаній.

У пресрелізі зазначено, що реалізація цієї трансакції може привести до вивільнення значних надлишкових капіталів, оцінених у 15–20 млрд злотих, порівнюючи з вимогами до адекватності капіталу та платоспроможності, які мали б застосовуватися з 2027 року відповідно до оновленої директиви Solvency II, за збереження поточної структури групи.

Очікується, що об’єднана структура зможе збільшити кредитний потенціал на близько 200 млрд злотих, порівнюючи з поточним модельним рівнем.

"Реорганізація створить більш прозору, диверсифіковану, стійку та ефективну структуру. Вивільнення надлишкового капіталу дозволить краще фінансувати ключові інвестиції в польську економіку — в енергетику, оборону, нові технології", — сказав в.о. голови правління PZU Анджей Клесик.

"Маємо унікальну можливість створити серйозного гравця на європейському банківсько-страховому ринку. Концепція дозволить ефективно використати ресурси обох організацій і значно збільшити кредитну підтримку економіки Польщі", — додав голова правління Pekao Цезарій Стипулковський.

Керівництво PZU та Pekao готують детальний графік реалізації меморандуму, який планують невдовзі оприлюднити.