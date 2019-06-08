В ПриватБанке назвали сумму убытков от аннексии Крыма

ПриватБанк оценивает свои потери от аннексии Крыма Россией в $9 млрд, сообщила замглавы правления банка Галина Пахачук в интервью НВ Бизнес.

"Иск подан на сумму свыше $1 млрд. Но, если в целом оценить потери, то я считаю, что банк потерял более $9 млрд - это валютная позиция, это кредиты", - заявила Пахачук.

В феврале Арбитражный суд в Гааге вынес промежуточное решение в пользу ПриватБанка по делу экспроприации его активов в Крыму. Процесс подошел к завершению и оценке экономических убытков, которые были нанесены Россией.

В мае 2018 года Гаагский арбитраж признал, что РФ незаконно экспроприировала в Крыму имущество 18 юридических лиц, связанных с экс-владельцами ПриватБанка и экс-главой правления банка Александром Дубилетом. Истцам присуждена компенсация на сумму $159 млн.

Бывший совладелец банка Игорь Коломойский обратился в Верховный Суд Украины с требованием взыскать активы российских госбанков в Украине в качестве компенсации за потерянные активы Привата в Крыму. Он добился ареста активов, но банки подали кассационные жалобы. Киевский апелляционный суд снял арест с акций и имущества украинского Сбербанка. А ВТБ Банк признан неплатежеспособным.

В мае этого года Верховный Суд отказался наложить повторный арест на имущество Сбербанка, ВТБ Банка и Проминвестбанка. Отменяя постановления об аресте имущества суд указал, что должником в этом деле является Российская Федерация, а не банки с российским госкапиталом.