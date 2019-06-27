В ПриватБанке рассказали, сколько тратят на суды с Коломойским

Сопровождение судебных процессов против олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова стоит ПриватБанку около 10% всех его расходов, сообщил председатель правления банка Петр Крумханзл Укринформу.

"Одна из наших стратегических задач - вернуть банку и украинскому народу 156 млрд грн, которые государство вложило в спасение банка. Для этого банк ведет судебные процессы по всему миру, стоимость которых составляет около 10% от операционных расходов банка. Это наши инвестиции, которые позволят компенсировать миллиарды долларов средств, выведенных из банка до его национализации", - сказал он.

По словам зампред правления ПриватБанка Галины Пахачук, сейчас по Привату проходит 600 ключевых судебных процессов, 4800 менее знаковых, а с учетом розничных клиентов банка - 238 000.

"Это фактически 60% судебных исков всей банковской системы по разным спорам", - сообщала ранее Пахачук.

По данным заместителя председателя ПриватБанка, компании, связанные с Коломойским, должны банку 240 млрд грн.

Судебные процессы по ПриватБанку проходят в Украине, Европе (Лондон, Женева, Кипр) и США. Кроме ПриватБанка, с Коломойским и Боголюбовым судится Нацбанк и Минфин.

По данным НВ Бизнес, судебные процессы, инициированные Игорем Коломойским против Украины в борьбе за ПриватБанк, обошлись в 2018 году государству в 600 млн грн.