Дело Привата. Сколько стоят государству суды с Коломойским - НВ

Судебные процессы, инициированные Игорем Коломойским против Украины в борьбе за ПриватБанк, обошлись в 2018 году государству в 600 млн грн. Об этом пишет НВ Бизнес со ссылкой на источник, осведомленный на юридическом рынке.

"Другая сторона судебных процессов несет примерно такие же затраты на суды", - сказал собеседник издания.

По словам зампред правления ПриватБанка Галины Пахачук, сейчас по Привату проходит 600 ключевых судебных процессов, 4800 менее знаковых, а с учетом розничных клиентов банка - 238 000.

"Это фактически 60% судебных исков всей банковской системы по разным спорам", - сообщала ранее Пахачук.

Судебные процессы по ПриватБанку проходят в Украине, Европе (Лондон, Женева, Кипр) и США.

Между первым и вторым туром президентских выборов в Украине активизировались суды по национализации ПриватБанка. По трем ключевым искам в судах первой инстанции одержал победу Коломойский. 18 апреля Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию и решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский районный суд Киева 20 апреля принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

НБУ подал апелляции на оба решения Окружного админсуда, а Печерский суд так и не предоставил полного текста решения, поэтому его нельзя пока оспорить.