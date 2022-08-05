В ПУМБ опровергли информацию об ограблении депозитных ящиков в Мариуполе

В ПУМБ опровергли информацию от советника мэра Мариуполя об ограблении депозитных ящиков в городе. Об этом LIGA.net сообщила пресс-служба банка.

В банке отметили, что с 2014 года ПУМБ не предоставлял услуги депозитарных ящиков или персональных сейфов в регионах, которые находились в непосредственной близости к территориям, неподконтрольным украинским властям.

"По состоянию на 24 февраля 2022 года у банка были депозитарии в 20 отделениях Киевского, Одесского, Львовского и Харьковского регионов. В Мариуполе персональных сейфов не было, услуга депозитария не предоставлялась", – отметили в ПУМБ.

Кроме того, в банке сообщили, что из-за постоянных обстрелов со стороны российских захватчиков ПУМБ с марта потерял контроль и доступ к 16 отделениям и 95 банкоматам в Мариуполе и одно отделение и два банкомата ПУМБ в Волновахе.

3 августа советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что во временно захваченном российскими войсками городе оккупанты обчистили депозитные ящики в отделении ПУМБ. Он отметил, что к началу второй фазы войны ящики были закрыты.

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Наталия Софиенко

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