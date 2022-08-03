Во временно оккупированном Мариуполе обчистили депозитные ящики в отделении ПУМБ

Во временно захваченном российскими войсками Мариуполе захватчики обчистили депозитные ящики в отделении ПУМБ, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В помещении ПУМБ в Мариуполе находились депозитные ящики. Что и сколько там хранили мариупольцы — неизвестно. Но точно хранили самое ценное, к началу второй фазы войны они были закрыты. Сейчас они абсолютно вычищены, под ноль", — написал Андрющенко.

После захвата города россияне восстанавливают порт и размещают склады в жилых кварталах.

По мнению мэра, после деоккупации Мариуполя "план Маршалла" для города обойдется более чем в $14 млрд.

14 июля "украинское сопротивление" в Мариуполе подожгло завод "Сателлит", сообщил помощник мэра.

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Наталия Софиенко

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