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Во временно оккупированном Мариуполе обчистили депозитные ящики в отделении ПУМБ

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2022, 09:32
Во временно оккупированном Мариуполе обчистили депозитные ящики в отделении ПУМБ - Фото
Мариуполь (Фото - EPA)

Во временно захваченном российскими войсками Мариуполе захватчики обчистили депозитные ящики в отделении ПУМБ, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В помещении ПУМБ в Мариуполе находились депозитные ящики. Что и сколько там хранили мариупольцы — неизвестно. Но точно хранили самое ценное, к началу второй фазы войны они были закрыты. Сейчас они абсолютно вычищены, под ноль", — написал Андрющенко.

Как проходила фильтрация в Мариуполе: видео унизительной процедуры для людей в оккупации

Наталия Софиенко
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депозит мариуполь
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