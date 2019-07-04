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04.07.2019, 11:11

В ПУМБ рассказали, почему не будут платить дивиденды Ахметову

В ПУМБ рассказали, почему не будут платить дивиденды Ахметову

Банк начнет выплачивать дивиденды акционерам к 2021 году

Первый украинский международный банк (ПУМБ) планирует не платить дивиденды акционеру, пока не будет уверенности в стабильном развитии банка. Об этом сообщил председатель правления ПУМБ Сергей Черненко в интервью LIGA.net.

"Это стратегическое решение - мы договорились, что банк сначала очистит баланс и создаст буфер капитала для уверенности в стабильном развитии, а потом уже будет выплачивать дивиденды. Возможно, это произойдет и раньше 2021 года, но пока прежний план остается в силе", - сказал Черненко.

По его словам, инициировал это соглашение сам банк.

В дальнейшем ПУМБ планирует перераспределять всю прибыль пропорционально: часть – на дивиденды, часть – на развитие.

Основным акционером ПУМБ является Ринат Ахметов (опосредованное участие 99,9%).

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Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 января 2019 года по размеру общих активов ПУМБ занимал 8 место (59,32 млрд грн) среди 77 действовавших банков в Украине.

Ранее сообщалось, что по итогам 2018 года ПУМБ получил 2 млрд грн чистой прибыли, что в 2,85 раза больше, чем в 2017 году.

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Теги: Сергей Черненко, ПУМБ
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