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26.04.2019, 17:58

В Украине ликвидировали еще один банк

В Украине ликвидировали еще один банк

Фонд гарантирования вкладов объявил о ликвидации Смартбанка

24 апреля 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесли запись №10711110035034166 о том, что госрегистрация публичного акционерного общества Смартбанк как юридического лица прекращена.

Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным. Таким образом, полномочия ФГВФЛ как ликвидатора Смартбанка прекращены.

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Ранее сообщалось, что 12 апреля 2019 года ФГВФЛ подал документы для прекращения госрегистрации банка Даниэль.

Напомним, в конце 2014 года банк Рыночные технологии, связанный с бывшим министром внутренних дел Виталием Захарченкосменил название на Смартбанк. Весной 2015 года Нацбанк объявил Смартбанк неплатежеспособным из-за непрозрачности структуры собственности. Позже НБУ принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать Смартбанк.

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Теги: фгвфл, ликвидация банка, Смартбанк
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