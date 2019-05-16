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16.05.2019, 16:25

В Украине ликвидировали очередной банк

В Украине ликвидировали очередной банк

ФГВФЛ завершил ликвидацию неплатежеспособного банка Стандарт

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил ликвидацию банка Стандарт. Об этом сказано в сообщении ФГВФЛ.

"15 мая ликвидатором банка Стандарт были представлены документы государственному регистратору юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для государственной регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований", - говорится в сообщении.

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ФГВФЛ сообщил о завершении выплат гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам банка Стандарт.

Фонд гарантирования ввел временную администрацию в банк Стандарт в феврале 2015 года, а в июне 2015 года начал его ликвидацию.

На начало ноября 2018 года в рамках выплаты ФГВФЛ гарантированного возмещения вкладчики банка получили 492,1 млн грн. Общая сумма акцептованных требований кредиторов банка Стандарт составляла 552,3 млн грн. За период ликвидации банк погасил кредиторские требования на 13 млн грн. 

Ранее в ведомстве рассказали, как владельцы и должностные лица банка Стандарт вывели из финучреждения более 900 млн грн.

Банк Стандарт (г. Киев) работал на рынке Украины с 2008 года и входил в группу небольших финучреждений по активам. По информации банка, его основным владельцем являлся глава набсовета банка Виталий Таран, владеющий акциями банка через компанию Медиа имидж, а также совокупно шесть юридических лиц, доля каждого из которых менее 10% уставного капитала.
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Теги: банк стандарт, ликвидация банка
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