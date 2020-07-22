Несмотря на рост объемов автокредитования, доля авто, проданных в кредит, остается неизменной. Об этом сообщает Finclub в проекте "50 ведущих банков Украины – 2020".

Как отмечает издание, традиционно в Украине около 20% автомобилей продаются в кредит. Продажи новых автомобилей в прошлом году выросли почти на 15%, но сегмент автокредитования рос еще быстрее.

Клиентов интересовали в первую очередь партнерские программы с автодилерами и автопроизводителями, которые позволяли оформить кредит на большую сумму под меньший процент (от 0,01% годовых). Правда, как и раньше, минимальная ставка чаще всего предусматривает первоначальный взнос от 50% стоимости автомобиля и непродолжительный срок кредитования - до 12-24 месяцев.

В прошлом году банкиры зафиксировали оживление в сегменте автокредитования, а средняя сумма кредита составляет около 500 000 грн.

Коронакризис привел к сужению рынка кредитования физических лиц. За три месяца - с марта по июнь - объем кредитов в гривне, выданных физическим лицам украинскими банками, уменьшился на 4,5 млрд грн. Подробнее об этом читайте тут.

По данным Укравтопрома, в июне 2020 года украинцы приобрели и зарегистрировали 7 300 новых легковых авто. В результате, относительно предыдущего года, июньский рынок вырос на 12%. Кроме того, активно растет рынок б/у авто. В июне украинцы зарегистрировали 29 200 бывших в эксплуатации легковых автомобилей, что на 52% больше аналогичного показателя прошлого года.

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Юрий Тарасовский

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